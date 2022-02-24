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Четверг, 24 февраля 2022, 16:55 мск

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Рубль немного отыграл потери после рекордного обвала

Рубль частично отыграл потери после утреннего рекордного обвала на Мосбирже на фоне валютных интервенций Центробанка. Евро снижался до 92 рублей, доллар опускался ниже 83 рублей, следует из данных биржевых торгов.

По состоянию на 16:03 мск, курс евро рос на 3,21 рубля, до 94,21 рубля, доллар – на 3,62 рубля, до 84,78 рубля.

Напомним, на утренних торгах единая европейская валюта поднималась почти до 100 рублей, а доллар превысил 89 рублей.

Банк России поднял официальный курс евро на 25 февраля на 6,89 рубля – до 97,77 рубля, а курс доллар установил на отметке 86,93 рубля (+6,51 рубля).

Фондовый рынок России в четверг днем продолжил проседать после обвальных падений котировок утром.

На 16:14 мск индекс Мосбиржи падает на 32,06%, до 2 079,19 пункта, индекс РТС рухнул на 37,04%, до 767,86 пункта. Акции ведущих компаний России падают в диапазоне от 14% до 47%. Так, бумаги Сбербанка дешевеют на 46,34%, «Газпрома» – на 37,03%, VK – на 40,77%.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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