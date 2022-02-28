Криптобиржа остановила операции по цифровым валютам в России

Американская биржа Coinbase остановила операции по криптовалютам в России. Об этом сообщается на сайте организации.

«Coinbase в настоящее время не поддерживает trades в вашей стране. Подпишитесь на наш блог, чтобы получить уведомление о включении поддержки вашей страны!" – говорится в сообщении.

Биржа Coinbase работает с 2012 года. На площадке торгуют многими видами криптовалют, в том числе самыми популярными Bitcoin и Ethereum. Биржа проводит операции в более чем в 100 странах. В компании трудятся более двух тысяч сотрудников.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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