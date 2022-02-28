Компании из Ирландии и Сингапура отзывают лизинговые самолеты у российских перевозчиков

Ирландский лизингодатель AerCap предупредил о разрыве договора лизинга с российскими авиакомпаниями. Сингапурская фирма BOC Aviation намерена выступить с аналогичным заявлением, пишет «Интерфакс».

Подовом для прекращения договоренностей стали санкции США и Евросоюза против России. Около 5% балансовой стоимости парка воздушных судов AerCap в конце 2021 года приходилось на российских перевозчиков. Среди них группа «Аэрофлот» и S7.

«Санкции включают запрет на поставку самолетов и авиационных компонентов российским организациям или для использования в России. AerCap намерена полностью соблюдать все применимые санкции, которые потребуют от нас прекращения нашей лизинговой деятельности с российскими авиакомпаниями», – говорится в заявлении AerCap.

BOC Aviation передала российским перевозчикам 18 самолетов, что составило 4,5% парка компании. Воздушные суда находятся в лизинге у S7, «Победы», «Уральских авиалиний», AirBridgeCargo.

«Санкции ЕС требуют прекращения договоров аренды между арендодателями из ЕС и авиакомпаниями в России до 28 марта и затронут большинство наших самолетов в России. Наша политика заключается в полном соблюдении всех законов», – заявили в сингапурской компании, подразделения которой есть в Дублине и Лондоне.

Российская авиакомпания Nordwind Airlines уже лишилась самолета Boeing 777-300ER, который покинул страну, следуя рейсом Хабаровск – Мехико – Хабаровск. Борт летел он с грузом, без пассажиров, но в Россию не вернулся – его страховку аннулировали из-за санкций ЕС. Теперь борт передадут зарубежному лизингодателю, дубайской DAE Capital.

Ранее ряд авиакомпаний Украины получили рекомендации от владельцев лизинговых самолетов вывести воздушные судна с территории страны на стоянки в Европе.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»