Власти ограничат выход иностранных инвесторов из российских активов

Правительство РФ готовится ввести временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании по поддержке экономики на фоне санкций.

«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением», – заявил глава кабмина. По его словам, ограничение на выход инвесторов будет принято, чтобы «дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения».

Проект соответствующего указа президента уже подготовлен, отметил Мишустин. Премьер считает, что в результате те, кто не стал сворачивать проекты в России, выиграют после ослабления санкционного давления.

«Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», – заключил Мишустин.

Москва, Зоя Осколкова

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