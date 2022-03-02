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Среда, 2 марта 2022, 08:35 мск

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American Express прекратила работу с попавшими под санкции банками

Финансовая компания American Express заявила о прекращении сотрудничества с российскими банками, попавшими под санкции запада. При этом в организации признали, что обладают небольшими деловыми связями в России.

«С самого начала этого кризиса мы действовали в соответствии с американскими и международными санкциями, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, которые попали под влияние, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации», – говорится в заявлении компании.

Ранее под ограничения попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и банк «Россия». Накануне стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) договорились отключить семь российских банков от межбанковской системы платежей SWIFT. При этом в перечень не вошли Сбербанк и Газпромбанк.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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