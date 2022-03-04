Airbnb приостановил работу в России и Белоруссии

Сервис аренды жилья Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии. Об этом сообщил гендиректор американской компании Airbnb Брайан Чески.

«Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси», – написал он в своем твиттере.

Надо отметить, что многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России после начала военной операции по «демилитаризации и денацинации» Украины, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Накануне шведская компания Ikea сообщила, что приостанавливает деятельность в России с 4 марта.

Москва, Наталья Петрова

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