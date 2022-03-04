Японское агентство снизило рейтинг России на пять пунктов

Долгосрочный рейтинг России по версии Японского рейтингового агентства (JCR) упал на пять ступеней в связи с финансовыми санкциями. Агентство оценило надежность РФ по обязательствам в иностранной и национальной валютах на «В+».

Аналитики отметили, что после введения новых санкций в России затруднены расчеты в иностранной валюте. Поэтому вырос риск задержек выплат основного долга и процентов по российским государственным облигациям, номинированным в долларах США.

«Резервы иностранной валюты, хранящиеся у Центробанка России в ФРБ США и ЕЦБ, были фактически заморожены, что затрудняет защиту валюты и значительно подрывает доверие к рублю. Вывод депозитов из отечественных банков также ускорился, что вызывает риск банковского кризиса», – говорится в сообщении JCR.

Сотрудники агентства прогнозируют усиление санкционного давления, что может сказаться на запланированной в марте выплате процентов по облигациям в иностранной валюте.

Ранее Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о пересмотре рейтингов 51 российской компании. Аналитики предупредили, что оценка будет понижена на фоне экономических санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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