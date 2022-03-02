Moody's пересмотрит рейтинг ведущих российских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody's поместило в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинги более полусотни российской компании. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, речь идет о российских предприятиях из нефтяной, металлургической, телекоммуникационной, энергетической и промышленной отраслей экономики. Всего в списке 51 российское предприятие. Пересмотр рейтинга предстоит крупнейшим компаниям, среди которых «Газпром», «Башнефть», «Роснефть», «Алроса», РЖД, «Норильский никель», «Россети» и многие другие.

В Moody's пояснили, что рейтинговое действие последовало за потенциальным ослаблением кредитоспособности РФ, зафиксированным размещением на пересмотр для понижения рейтинга суверенных государственных облигаций, что было вызвано дальнейшей военной операцией России на Украине.

Кроме того, под пересмотр попадут рейтинги шестнадцати российских регионов и городов и двух эмитентов, связанных с государством. В списке оказались Москва и Санкт-Петербург, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО «Западный скоростной диаметр», Московская область, Башкирия, Татарстан, ХМАО, Самарская область, Чувашия, Красноярский и Краснодарский края, Коми, Омская и Нижегородская области, а также города Краснодар, Омск и Волгоград.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до «мусорного» – с «ВВВ-» до «ВВ+». Долгосрочный кредитный рейтинг России в национальной валюте понижен с «BBB» до «BBB-».

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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