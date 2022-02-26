S&P понизило рейтинг России до «мусорного» уровня. Минфин заявил о финансовой устойчивости РФ

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до «мусорного» – с «ВВВ-» до «ВВ+». Долгосрочный кредитный рейтинг России в национальной валюте понижен с «BBB» до «BBB-». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом, что означает их могут понизить в течение 90 дней.

Рейтинги облигаций ниже BBB- считаются опасными для инвестирования и называются «мусорными» (junk bonds).

По мнению S&P, введенные против России масштабные западные санкции могут оказать значительное прямое и опосредованное влияние на экономическую и внешнеторговую деятельность страны.

Рейтинговое агентство Moody's заявило, что поместило долгосрочный рейтинг России Baa3 на пересмотр с возможностью понижения.

Министерство финансов России, комментирует решения рейтинговых агентство, заявило, что они «связаны с геополитическими факторами». Согласно заявлению ведомства, в России сохраняется финансовая устойчивость, в том числе «благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга РФ», а принятые ЦБ меры стабилизировали ситуацию на финансовых рынках. «Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики», – заверили в Минфине.

Добавим, что S&P также понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте с «B» до «B-» с негативным прогнозом. В свою очередь Fitch понизило рейтинг Украины с B до CCC. А Moody's поставило долгосрочный рейтинг Украины B3 на пересмотр с возможностью понижения.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине с целью ее «демилитаризации и денацификации». Президент РФ Владимир Путин заверил, что в планах нет оккупации Украины. Минобороны России заявило, что высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает – удары по городам не наносятся, заверили в ведомстве.

На Украине было введено военное положение. Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Накануне Владимир Путин на срочном совещании с Совбезом России призвал военнослужащих ВСУ брать власть в Киеве в свои руки и не позволять «неонацистам и бандеровцам» использовать гражданское население в качестве живого щита.

США, ЕС, Великобритания и ряд других стран Запада в ответ на военную операцию на Украине ввели против России новые пакеты санкций, затрагивающие банковскую сферу, технологии, нефтепереработку, авиаотрасль. В санкционные списки попал президент РФ Владимир Путин и другие представители властной верхушки, а также ведущие предприятия оборонной промышленности страны. Санкции были введены против ряда банков, в том числе против Сбера, ВТБ, «Открытия», Альфа-банка, КБ «Россия».

Москва, Наталья Петрова

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