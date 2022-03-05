Компания Samsung останавливает ввоз своей продукции в Россию

Южнокорейская компания Samsung Electronics заявила о приостановке экспорта своих товаров в Россию. Отказ от поставок техногигант объяснил текущими геополитическими событиями.

«Мы продолжаем активно следить за этой сложной ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги», – говорится в заявлении корпорации.

При этом в Министерстве торговли Южной Кореи заявили, что потребительные товары, в том числе смартфоны, не подпадают под санкции США на экспорт в Россию, а потому могут поставляться на российский рынок.

Ранее власти Южной Кореи запретили экспорт в адрес 49 российских компаний и организаций, в отношении которых были введены санкции. В список вошли все организации и предприятия, которые входят в перечень для экспортного контроля США. Для отгрузок этим компаниям необходимо получить специальное разрешение, которое может быть выдано в исключительных случаях.

Сеул, Зоя Осколкова

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