Инвесторов из России ограничили в операциях с ценными бумагами

Европейский брокер Exante и американский Interactive Brokers (IB) предупредили о введении ограничений для инвесторов из России. Причиной стали санкции ЕС и США из-за ситуации на Украине.

«Ограничения могут касаться вывода активов и обработки операций с ценными бумагами. Это еще одно препятствие – вслед за фактической остановкой большинства торгов на российских биржах и невозможности работать с иностранными площадками через российских брокеров», – сообщает РБК.

По словам представителя IB Алины Ананьевой, которая является независимым администратором счетов, резиденты из России и Украины все еще могут открыть новые счета. Однако резиденты Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик уже не могут этого сделать, а их текущие счета будут заблокированы после 26 марта. «Компания серьезно относится к своим санкционным обязательствам и соблюдает требования США и ООН», – добавила Ананьева.

Об ограничениях, введенных для резидентов России и Белоруссии европейским брокером Exante, сообщается в письме для инвесторов. Компания больше не будет принимать пополнения из этих стран из любых банков в любых валютах. Кроме того, брокер запретил гражданам России и Белоруссии выводить средства в долларах США и российских рублях.

Стоит отметить, что ни IB, ни Exante не имеют лицензии Банка России. Раньше они работали в России по субброкерской схеме, то есть проводили операции при посредничестве местных партнеров. Сейчас обе компании внесены в черный список ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»