Alstom отказалась от поставок поездов в Россию

Французская компания Alstom приостановила контрактов и инвестиционных проектов с Россией. Производитель железнодорожного подвижного состава от казался от сотрудничества в связи с антироссийскими санкциями.

«Группа будет соблюдать все применяемые санкции и решила приостановить все поставки в Россию. Alstom также подтверждает приостановку всех будущих инвестиций в бизнес в России», – говорится в сообщении компании.

Alstom специализируется на производстве тепловозов и электровозов, сигнальных систем и комплектующих. Концерн в качестве капитальных вложений владеет 20% акций Трансмашхолдинга, поставщика локомотивов и железнодорожного оборудования на российский рынок.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции на Украине 24 февраля. руководство РФ заявило, что операция проходит по плану и в соответствии с графиком.

Москва, Наталья Рязанова

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