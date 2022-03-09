Власти поддержат рублем аграриев и хлебопеков

Правительство РФ внимательно следит за ценами на продукты, чтобы поддерживать баланс. Кабмин выделит дополнительные средства на поддержку хлебопеков и аграриев.

Власти выделят 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Себестоимость растет на фоне подорожания зерна из-за выросшего спроса за рубежом.

«Мониторим, как обстоят дела со стоимостью социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия. Надо обеспечить нужным сырьем прежде всего отечественную хлебопекарную промышленность», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Стенограмма опубликована на сайте российского правительства.

Глава кабмина отметил, что в ряде регионов уже начались полевые работы. В условиях санкционного давления власти решили поддержать аграриев, чтобы посевная кампания прошла без сбоев. Для этого предусмотренная в бюджете сумма будет увеличена более чем вдвое.

«Мы предусмотрели в бюджете субсидирование аграриям льготных кредитов на короткие сроки в размере свыше 10 млрд рублей. Однако потребности отрасли – существенно больше, в том числе из-за внешнего давления на нашу страну. Правительство выделит дополнительно 25 млрд рублей», – заявил Мишустин.

По его подсчетам, в текущем году сельхозпроизводители смогут оформить кредиты по льготной ставке более чем на 150 млрд рублей. Так аграрии смогут получить все необходимое для посевных работ. Мишустин поручили министерству сельского хозяйства строго контролировать целевое и использование выделенных средств.

Напомним, на севере Крыма собираются расширить аграрную сферу. Власти планируют восстановить кукурузные, рисовые и соевые плантации.

Москва, Наталья Рязанова

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