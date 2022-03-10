Только треть россиян серьезно пересмотрит траты в связи с санкциями

Более половины (65%) опрошенных россиян продолжат тратить деньги, как обычно, или немного сократят расходы. 31% намерен серьезно урезать свои траты, следует из данных опроса сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch.

Более 35% опрошенных оставят расходы на прежнем уровне, 25% – немного уменьшат, а почти 9% намерены тратить больше, чем обычно. Половина респондентов не планируют экономить на продуктах, 23% – на медицине и лекарствах. 15% не будут сокращать траты на одежду и обувь, 13% – на развлечения и рестораны, 10% – на технику.

Почти половина (47,6%) снизивших расходы основной статьей экономии назвали путешествия, рестораны и развлечения (31,6%), покупки техники (28%), одежды и обуви, услуги по доставке еды (по 23%). Еще 14% планируют уменьшить траты на медицину и лекарства. Но 26% опрошенных заявили, что не станут меньше тратить на путешествия, приводят данные «Известия».

Опрос проведен в начале марта с участием более 1400 человек для изучения перемен в потребительском поведении россиян в связи с западными санкциями.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ разработало меры для поддержки бизнеса и сохранения занятости на фоне экономических санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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