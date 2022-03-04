Правительство РФ примет меры для сохранения занятости на фоне ухода иностранных фирм

Правительство РФ разработало меры для поддержки бизнеса и сохранения занятости на фоне экономических санкций. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что многие иностранные компании не хотят уходить из России, но «политически мотивированное» давление на них слишком велико.

«Абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», – сказал Белоусов по итогам встреч с представителями РСПП и «Деловой России».

Власти готовы работать с бизнесом по трем вариантам. При первом поддержка сохраняется, если компания готова остаться на рынке и продолжить полное обеспечение материалами. Во втором случае иностранные акционеры передадут акции под управление российских партнеров, чтобы потом вернуться на рынок. Этим вариантом уже воспользовался ряд инвесторов.

К компаниям, которые решат полностью закрыть производство на территории РФ власти будут относиться как к умышленным банкротам.

«В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства», – сказал политик.

Белоусов отметил, что все проработанные меры направлены на поддержку производственной и деловой активности на территории России. Их цель – скорейшее восстановление деятельности всех предприятий и сохранение занятости россиян.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин перевел правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций в режим оперативного штаба. Волна ограничений продолжает нарастать на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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