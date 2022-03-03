Канада ввела санкции против ключевых лиц «Роснефти» и «Газпрома»

Власти Канада согласовали новые санкции для давления на руководство России. В черный список попали 10 ключевых лиц «Газпрома» и «Роснефти».

«Эти меры призваны оказать дальнейшее давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции вступят в силу в ближайшие дни», – говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Канады.

Глава канадского МИД Мелани Жоли подписала необходимые документы «в знак солидарности с правительством и народом Украины». Она отметила, что правительство продолжает консультации с партнерами для усиления санкционного давления на Россию.

Канады уже ввела санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра финансов Антона Силуанова и ряда чиновников. Moody's решило пересмотреть рейтинги 51 российской компании, включая «Газпром», «Башнефть», «Роснефть», «Алроса», РЖД.

Оттава, Наталья Рязанова

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