Правительство РФ одобрило перечень запрещенных к вывозу из страны товаров

Правительство РФ утвердило перечень импортных товаров и оборудования, которые временно запрещено вывозить из России. В списке более 200 наименований, включая медицинское оборудование, сельхозтехнику, турбины и станки.

Решение принято во исполнение президентского указа о специальных экономических мерах и будет действовать до конца 2022 года. Запрет на вывоз коснулся товаров, которые проходят таможенные процедуры или уже находятся на складах импортеров на территории России.

«В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», – пояснили в пресс-службе кабмина.

Вошедшее в перечень оборудование может быть отправлено в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию, но только по специальному разрешению профильного ведомства. Полномочия на выдачу таких разрешений получили Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.

Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в целях минимизации негативных последствий западных санкций и обеспечения стабильности на российском рынке.

Москва, Наталья Рязанова

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