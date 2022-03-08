Правительство РФ запретило вывоз иностранных медицинских изделий и упростило процедуру госзакупок

глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, направленные на минимизацию негативных последствий западных санкций. Один из документов предполагает запрет на вывоз из страны уже закупленных иностранных медицинских изделий.

Согласно документу, речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры. «Решение Правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств», – уточнили в пресс-службе кабинета министров.

Мишустин также подписал постановление, которое направлено на стабилизацию рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. В частности, принято решение об упрощении процедуры закупок медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита.

Речь идёт о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. Теперь медицинские организации смогут приобретать ещё больше таких изделий по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок. Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощённой системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей. Также увеличивается годовой объём закупок медицинских изделий по упрощённой схеме – со 100 млн до 750 млн рублей.

Предполагается, что Минздрав вместе с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут вести постоянный мониторинг цен на такие медицинские изделия и информировать правительство о результатах.

Москва, Светлана Антонова

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