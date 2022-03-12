Россия подготовила ответные персональные санкции против Запада

Москва подготовила персональные санкции в ответ на волну ограничений, введенную Западом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, США объявили экономическую войну России и ввели бы санкции под любым предлогом.

Замминистра полагает, что России не следует терять хладнокровие при подготовке санкционного ответа. Меры не всегда должны быть зеркальными, но работа в этом направлении постоянно ведется.

«Списки готовы. Мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы… Нам не следует, на мой взгляд, в каждом конкретном случае действовать зеркально», – пояснил дипломат в эфире Первого канала.

Руководство РФ знало о готовящихся антироссийских санкциях и приняло меры внутри страны. Сергей Рябков уверен, что США применили бы пакет ограничений в отношении России даже без проведения военной операции на Украине. Просто теперь «отбрасываются все фиговы листки», прикрывавшие «антироссийскую сущность» американской санкционной политики.

«Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции. Она с ней не связана. Идет откровенное объявление экономической войны РФ, бесстыдное спекулирование на определенных возможностях, которые есть у американской финансово-банковской системы», – заявил замминистра.

Великобритания тоже готовилась к последствиям санкций задолго до решения России о военной операции на Украине. Так, за месяц до начала спецоперации британские власти потратили рекордные 2,5 млрд фунтов стерлингов на закупки из России. В декабре 2021 года объем импорта составил 1,3 млрд, а еще годом ранее – менее 1,4 млрд фунтов стерлингов.

Основная статья расходов пришлась на топливо: нефть (590,4 млн фунтов), газ (289,1 млн), уголь, кокс и брикеты (32 млн). Немногим меньше отвели на закупки стали и других металлов, химикаты, корма для животных, пишет Daily Mail со ссылкой на Управление национальной статистики.

Напомним, санкционная волна обрушилась на Россию после начала военной спецоперации в Донбассе. Россия начала ее по просьбе ЛДНР с целью денацификации и демилитаризации Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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