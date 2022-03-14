Индия и Россия хотят перейти на расчеты в нацвалютах – готовится соглашение

Индия и Россия задумались о создании механизма расчетов в национальных валютах – рупия и рубль. Об этом сообщает издание Mint со ссылкой на двух неназванных индийских правительственных чиновников, осведомленных о ситуации.

«Торговля рупией и рублем очень активна. Мы работаем над валютным соглашением для облегчения торговли, тем более что мы также планируем увеличить закупки нефти в России», – сказал один из источников издания, подчеркнув, что Индия желала бы закупать российскую нефть по сниженной цене.

Механизм торговли в нацвалютах позволит индийским экспортерам получать оплату за экспорт в Россию в рупиях, а не в долларах или евро, говорится в статье. По этому соглашению российский банк должен открыть счет в индийском банке, а индийский банк открыть счет в России.

«Мы можем рассмотреть систему плавающего обменного курса. За точку отсчета можно взять третью валюту, может быть, юань», – сказал чиновник. Он добавил, что договоренность не потребует привязки обменного курса к какой-либо валюте. В рамках валютного соглашения российская валюта будет конвертирована в рупии по установленному обменному курсу, а деньги будут зачислены на счет в индийском банке.

«Нам еще предстоит доработать список российских и индийских банков (участников соглашения – прим. ред.)», – сказал другой правительственный чиновник.

Как отмечает издание, механизм оплаты в рупиях с Россией ранее использовался в небольших масштабах для некоторых товаров, к примеру, для чая.

Механизм торговли в нацвалютах имеет ключевое значение для обеих стран, поскольку Индия закупает в России много оборонной и ядерной продукции, а экспортирует в РФ лекарства и медикаменты, а также продукцию машиностроения и сельскохозяйственные товары.

Издание указывает, что из-за западных санкций заблокированы платежи на сумму около 500 млн долларов индийским экспортерам за товары, уже отправленные в Россию.

Нью-Дели, Наталья Петрова

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