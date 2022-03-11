Индия заявила о нейтралитете к военной операции России на Украине

Индия поддерживает связи как с Россией, так и с Украиной, и поэтому занимает нейтральную позицию по отношению к военной спецоперации РФ. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди, выступая в штаб-квартире правящей партии БДП.

«Индия имеет отношения в сфере экономики, безопасности, образования и политики со странами, вовлеченными в этот конфликт. <…> Индия выступает на стороне мира и надеется, что все проблемы решаться путем дискуссий», – сказал Моди (цитата по ТАСС).

Как подчеркнул глава правительства, Индия постоянно призывает к миру и диалогу.

Ранее Индия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая осуждала объявление Россией специальной военной операции на Украине.

Ранее сегодня премьер Госсовета Китая Ли Кэцян выразил надежду, что ситуация на Украине разрешится и туда вернется мир как можно скорее. По его словам, КНР будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.

Ли Кэцян также заявил, что Пекин поддерживает и поощряет все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

Нью-Дели, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»