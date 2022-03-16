Правительство РФ направит 26 млрд рублей на поддержку АПК

Правительство РФ выделит 26 млрд рублей на поддержку предприятий агропромышленного комплекса, прежде всего в молочной отрасли. Власти продолжат выполнять пакет мер по развитию сельского хозяйства, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В перечень мер поддержки входят, в том числе, субсидирование процентных ставок по кредитам, снижение административных барьеров и нагрузки на бизнес со стороны контролирующих органов.

«Правительство уже выделило 25 млрд рублей на субсидирование льготной процентной ставки по кредитам. На этой неделе планируем направить 26 млрд рублей для поддержки системообразующих предприятий агропромышленного комплекса», – цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

Виктория Абрамченко назвала развитие молочной отрасли одной из приоритетных задач в сельском хозяйстве. По итогам 2021 года самообеспеченность молочной продукцией достигла 84%, но Доктриной продовольственной безопасности установлен порог в 90%. Ради увеличения объемов производства проводится техническая и технологическая модернизация в молочном скотоводстве.

«В 2021 году построено или модернизировано 172 молочные фермы и комплекса. Запланирован к реализации 221 инвестиционный проект по строительству и модернизации животноводческих комплексов», – рассказала Абрамченко.

Ранее правительство одобрило выделение 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Чтобы посевная кампания прошла без сбоев в условиях санкционного давления, власти удвоят предусмотренную в бюджете сумму на поддержку аграриев.

Москва, Наталья Рязанова

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