Генпрокуратура проверит скачок цен на продукты и бытовую химию

Генеральная прокуратура РФ начала проверки роста цен на ряд продуктов, бытовую химию, средства личной гигиены. Проверка коснется также предпринимателей, торгующих через крупнейшие интернет-платформы.

Прокуратура ведет системную работу по выявлению нарушений законодательства о ценообразовании на социально значимые товары. к Предметные проверки начались после поступивших сигналов о резком скачке цен на куриные яйца, ряд товаров для личной гигиены и бытовой химии.

«Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (Ozon и др.). Прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юрлиц», – говорится в сообщении ведомства.

Федеральная антимонопольная служба организовала 217 проверок в регионах по жалобам граждан на резкое повышение цен. Уже выдано 22 предупреждения и предостережения.

Москва, Наталья Рязанова

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