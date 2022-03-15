ФАС проводит более 200 проверок резкого роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) организовала 217 проверок в регионах по жалобам граждан на резкое повышение цен. Мониторинг ведется по всей цепочке от производителя до магазина, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Инициировано 217 проверок, выдано 22 предупреждения и предостережения, в том числе за публичные заявления, направленные на создание ажиотажного спроса», – говорится в сообщении.

Ранее ФАС вместе с другими ведомствами получила поручение проверить ситуацию с наценкой на сахар и предложить решение. По данным Росстата, сахар с 5 по 11 марта подорожал в рознице на 12,8% – это рекордный недельный показатель за последние два года.

Москва, Наталья Рязанова

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