ФАС проверит скачок цен на корма для питомцев

Резкий рост цен на корма для домашних животных требует проверки, считает первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Ряд позиций подорожал на 100% за несколько дней.

Бурматов обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить законность наценок на зоокорма и ветеринарные препараты. Он назвал этот вопрос социально значимым, поскольку у 57% российских семей есть домашние животные.

«Лечебные и профилактические корма, а также ветеринарные препараты имеют принципиальное значение, и их искусственный дефицит, как и необоснованное завышение цен, могут привести к серьезным проблемам для жизни и здоровья тысяч домашних животных», – цитирует обращение депутата ТАСС.

Владимир Бурматов сослался на жалобы граждан на резкое подорожание кормов. Ряд наименований вырос в цене до 100% и более за несколько дней. По данным Россельхознадзора, Россия еженедельно увеличивает ввоз импортных кормов для животных, т.е. рост цен вызван не дефицитом, пояснил депутат.

Как сообщал «Новый День», власти Камчатки попросили ФАС проверить скачок цен на детское питание и подгузники. Некоторые магазины даже перестали ставить ценники на детские товары.

Москва, Наталья Рязанова

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