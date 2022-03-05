российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 марта 2022, 11:55 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

ФАС проверит резкий скачок цен на детские товары на Камчатке

Фото: Pixabay

Губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку из-за резкого подорожания детских товаров.

Глава региона получил множество жалоб от местных жителей. «Особенно острые вопросы задаются по детским товарам, памперсам и детскому питанию. В этой связи сегодня я обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой расследовать эти факты», – написал Солодов в своем телеграм-канале.

Кроме того, в некоторых магазинах вовсе отсутствуют ценники на товары. По словам губернатора, это противоречит законодательству о торговле и также будет оценено со стороны ФАС.

Ранее на Камчатке был создан штаб по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций. В него вошли предприниматели, представители налоговой службы и Центробанка, также ключевые руководители правительства.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Инфляция в Евросоюзе бьет рекорды / Дилер предсказал резкий рост цен на новые автомобили в России / Кондитеры прогнозируют трудности с сырьем и упаковкой из-за падения курса рубля / В России резко подскочил спрос на жилье / Цены на бытовую технику прибавили до 30% / «Где вообще Набиуллина?!» Падение уровня жизни в России будет драматичным / В России вырастет стоимость проезда по платным дорогам / Цена на нефть Brent побила рекорд сентября 2014 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Общество, Россия, Экономика, Рост цен,