ФАС проверит резкий скачок цен на детские товары на Камчатке

Губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку из-за резкого подорожания детских товаров.

Глава региона получил множество жалоб от местных жителей. «Особенно острые вопросы задаются по детским товарам, памперсам и детскому питанию. В этой связи сегодня я обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой расследовать эти факты», – написал Солодов в своем телеграм-канале.

Кроме того, в некоторых магазинах вовсе отсутствуют ценники на товары. По словам губернатора, это противоречит законодательству о торговле и также будет оценено со стороны ФАС.

Ранее на Камчатке был создан штаб по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций. В него вошли предприниматели, представители налоговой службы и Центробанка, также ключевые руководители правительства.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»