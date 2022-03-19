ЕС может передать замороженные активы российских бизнесменов Украине

В Евросоюзе рассматривают возможность передачи замороженных активов российских бизнесменов Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Обсуждение находится на ранней стадии, никаких решений принято не было. По словам собеседников агентства, речь идет об активах российских предпринимателей и официальных лиц. Кроме прочего рассматривается «использование активов для выплаты военных репараций». Любое решение о том, как обращаться с активами, в конечном итоге должно быть принято государствами-членами.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, что на данный момент активы только заморожены. По его словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен не поручала изучить этот вопрос.

Из-за военной спецоперации России на Украине Евросоюз ввел санкции против десятков российских бизнесменов. В «черном списке» оказались одни из богатейших людей страны. Государства ЕС начали замораживать активы предпринимателей, в том числе накладывая арест на яхты, самолеты и недвижимость. В одной только Италии под санкции попало имущество олигархов на сумму около 780 млн евро.

Тем временем, Евросоюз создал рабочую группу «Замораживание и изъятие», задача которой, наладить обмен информацией между государствами-членами, чтобы лучше реализовать ограничительные меры.

Брюссель, Зоя Осколкова

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