Эксперт спрогнозировал возвращение иностранных компаний в Россию к лету

Западные компании начнут возвращаться в Россию к лету. В особенности это касается иностранных фирм, работающих в высококонкурентных областях. Такое мнение озвучил заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.

«Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты. Почему? Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя из страны, они начали терять огромные деньги», – цитирует экономиста РИА «Новости».

По словам эксперта, никакого коллапса на российском финансовом рынке нет. Об этом свидетельствует курс рубля, который перестал резко падать. Экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но он по-прежнему продолжается. Дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России будет способствовать возвращению иностранных компаний.

Миловидов привел в пример Samsung, который на российском рынке могут заменить китайские компании, производящие аналогичную продукцию. В итоге они могут вытеснить южнокорейского гиганта из России. «Неудивительно, что, приостанавливая свою деятельность у нас, представители Samsung в мягкой форме оговаривали разные варианты возможного сотрудничества с Россией. И примеров таких, касающихся и американских, и европейских компаний, можно привести немало», – заметил экономист.

Именно поэтому США пытаются убедить Пекин поддержать антироссийские санкции. «Потому что они прекрасно понимают, что Китай – это крупнейшая торговая держава, имеющая значительные объемы самой разнообразной продукции, которую они могут поставлять в нашу страну», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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