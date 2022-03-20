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Воскресенье, 20 марта 2022, 11:39 мск

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На Багамах нашли активы россиян на 3 млрд долларов

Багамский Центробанк назвал сумму выявленных и связанных с Россией активов. Только в международном секторе хранится около трех миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

По данным багамского регулятора, на хранении или в трасте находятся 2,5 млрд долларов, на депозитах – 420 млн. Речь идет только о банковском секторе, обслуживающем клиентов за рубежом. Сюда не включены активы, которые могут храниться на счетах в банках, обслуживающих местное население.

ЦБ Багамских островов не уточняет, находятся ли под санкциями те граждане России, кому принадлежат эти активы.

Напомним, европейские государства в связи с санкциями замораживают счета россиян в своих финансовых организациях и накладывают аресты на имущество, принадлежащее гражданам РФ. Ранее Запад также заморозил половину золотовалютных резервов страны – около 300 млрд долларов, сообщал Минфин РФ. Багамские острова присоединились к санкциям против России 13 марта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Санкции против России,