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Понедельник, 21 марта 2022, 09:59 мск

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ВС РФ подтвердил обязанность магазинов вернуть деньги за подарочные карты

Верховный суд РФ подтвердил обязанность магазинов возвращать деньги за подарочные карты. Эта норма действует, даже если торговая сеть приостановила работу в России.

ВС рассмотрел жалобу Роспотребнадзора на отказ ООО «Аромалюкс», управляющего магазинами «Рив Гош», вернуть клиентке деньги за подарочную карту. Ведомство заявило о нарушении закона «О защите прав потребителей» и оштрафовало компанию на 10 тыс. рублей. ООО «Аромалюкс» обжаловал постановление Роспотребнадзора, и несколько инстанций с ним согласились.

Правила магазина гласили, что зачисленные на карту деньги вернут, если товар не предоставили в срок. Но карта является предварительной оплатой без указания товара и срока его поставки, значит, эти правила к ней не применимы, посчитал ВС РФ. Закон не дает продавцу права удерживать уплаченные за карту деньги, поэтому по требованию владельца карты должен вернуть ему эти средства, говорится в решении, опубликованном ВС РФ.

Юристы встали на строну Верховного суда, подтвердив, что стоимость карты – это авансовый платеж за товар. И если товар не куплен, магазин обязан вернуть полную сумму такого аванса. Это решение ВС РФ особенно в связи с приостановкой некоторыми компаниями их деятельности в России. А также снижением доходов граждан, которые хотели бы вернуть свои наличные.

Ведущий юрист МКА «Князев и партнеры» Екатерина Усачева подчеркнула, что указанная ВС РФ норма действует и для компаний, временно закрывших магазины. У некоторых все еще действуют службы поддержки или сервисные центры, у остальных есть юридический адрес, куда можно обратиться.

«Нужно направить по юридическому адресу компании претензию с просьбой вернуть деньги, а если магазин откажется сделать это добровольно, то можно обратиться в суд», – посоветовала Усачева в беседе с «Коммерсантом».

Как сообщал «Новый День», приостановившие работу в России иностранные бренды не хотят возвращать деньги, потраченные на подарочные карты. По подсчетам аналитиков, у россиян находятся сертификаты на миллиарды рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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