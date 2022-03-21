Аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% сотрудников

Столичный аэропорт Шереметьево с 16 марта отправил в простой 40% своих сотрудников на фоне кризиса в авиаотрасли из-за западных санкций.

Простой объявлен по причинам, «не зависящим от работодателя и работников», и в связи с «критическим снижением пассажиропотока», сообщают «Известия» со ссылкой на приказ гендиректора аэрогавани Михаила Василенко. Эта мера коснется порядка 6-7 тыс. сотрудников. Им будет выплачиваться две трети от оклада, также будут сохранены рабочие места и условия по ДМС.

Трафик в Шереметьево резко упал в конце февраля из-за прекращения полетов российских авиакомпаний за границу и иностранных перевозчиков в Россию. Аэропорт сообщил о приостановке всех инвестпроектов и был вынужден закрыть терминал D вдобавок к закрытым ранее E и F.

Накануне стало известно, что «Уральские авиалинии» решили отправить своих сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, в вынужденный простой на фоне санкций в отношении авиаотрасли из-за военной спецоперации России на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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