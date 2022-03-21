Минпромторг подсчитал запасы лекарств в стране

Запасов большинства жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в России хватит на срок от 3 до 12 месяцев. Минпромторг продолжит закупки сырья, в том числе у альтернативных поставщиков, рассказала замдиректора департамента министерства Елена Денисова.

По ее словам, министерство постоянно мониторит ситуацию.

«По большему количеству международных лекарственных наименований у нас запас до года и трехмесячный – он есть. Часть сырья нам перекрыли, ищем поставщиков в Индии и Китае, но и там цена растет», – сказала Денисова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в понедельник. Трансляция велась на сайте Госдумы.

Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор вместе решают проблему с расчетом на среднесрочную перспективу и с учетом сотрудничества с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). В Минпромторге уверены, что заново созданные логистические цепочки и способы обхода западных санкций будут востребованы внутри организации.

«Мы прорабатываем, как можно нивелировать ситуацию в краткосрочной или среднесрочной перспективе на внутреннем рынке. И здесь мы надеемся на наших соседей», – сказала чиновник.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил, что поставки лекарств не прерываются, и министерство регулирует цены на жизненно важные препараты. По его мнению, ажиотажный спрос на лекарства вызван фейковыми новостями и вбросами в соцсетях. Особенно ситуация ударила по некоторым наименованиям лекарств.

Мурашко привел в пример спрос на препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин. Его скупили вчетверо больше по сравнению с обычным спросов в аптеках.

«Причем этот препарат есть в достаточном количестве на складах и у оптовиков, есть и отечественные, и зарубежные производители», – пояснил глава Минздрава.

Ранее Росздравнадзор заверил, что проблемы с производством и поставками лекарств в России отсутствуют. Запасы сырья у производителей достаточны для работы в течение года.

Москва, Наталья Рязанова

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