Росздравнадзор не нашел проблем с производством и поставками лекарств

Проблемы с производством и поставками лекарств в России отсутствуют, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Запасы сырья у производителей достаточны для работы в течение года.

Ведомство провело совещание с дистрибьюторами и производителями, чтобы выяснить вероятность дефицита препаратов. Участники рынка сообщили, что проблем с медикаментами нет ни на каком этапе. Производители подтвердили обеспеченность сырьем на целый год,

Росздравнадзор напомнил, что ведет постоянный мониторинг движения препаратов по всей цепочке поставок.

«Благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов мониторим наличие препаратов практически от производителя до конечного потребителя», – сказала Алла Самойлова в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщал «Новый День», американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановит испытания, инвестиции и поставки своей продукции в Россию в связи с ситуацией на Украине. Компании Pfizer и Bayer также отказались нот инвестиций в российские проекты, но подчеркнули, что решение не коснется экспорта лекарств.

Ранее в аптеках Крыма возник дефицит лекарств из-за массовых закупок со стороны граждан. В Минздраве республики подчеркнули, что дефицит искусственно вызван самими жителями.

Москва, Наталья Рязанова

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