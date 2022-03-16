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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 16 марта 2022, 13:45 мск

Новости Здоровье

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Первая зарубежная фармкомпания объявила о приостановке поставок лекарств в Россию

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановит все инвестиции в Россию, рекламу, новые клинические испытания и поставки некоторых своих препаратов в страну в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Мы также приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в эту страну. Наши операции в России в настоящее время сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly», – сообщил фармпроизводитель. В компании также заявили, что прибыль от продаж в России будет направлена организациям, оказывающим гуманитарную помощь.

Таким образом, Eli Lilly стала первой зарубежной фармацевтической компанией, объявившей о прекращении поставок в Россию некоторых лекарств.

Ранее компании Pfizer и Bayer заявили о приостановке инвестиций в проекты в России из-за спецоперации Минобороны РФ на Украине, однако подчеркнули, что не собираются прекращать экспорт лекарств в страну.

Напомним, 4 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко счел ситуацию с медпрепаратами в стране стабильной. Министр отметил, что в стране есть значительные запасы лекарств. «Большие запасы уже на складах дистрибуторов», – заявлял он на совещании в Минздраве.

Между тем потребители заявляют о дефиците некоторых препаратов. Так, из аптек в Свердловской области пропали препараты L-тироксин и «Эутирокс», необходимые людям с заболеваниями щитовидной железы или с удаленной железой. В Росздравнадзоре объяснили ситуацию ажиотажным спросом, отметив, что «производители, дистрибьюторы и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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