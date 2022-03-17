Иностранные фармкомпании сворачивают клинические испытания в России

Крупные международные фармацевтические компании решили приостановить новые клинические исследования на территории России. Об этом заявили такие крупные игроки рынка как Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD, пишут «Ведомости».

Причиной для прекращения испытаний стал конфликт на Украине. Пока фармацевтические компании еще не подали официальные запросы на досрочное прекращение исследований их лекарственных препаратов в РФ, но намерены это сделать в ближайшее время.

Так американское предприятие Pfizer собирается перенести все клинические испытания за пределы России. Компания занимается четырьмя онкологическими препаратами, два из которых применяются в гематологии, по данным реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

Кроме того, Sanofi временно остановила набор новых пациентов во все клинические исследования на территории России. Компания сейчас проводит испытания препаратов для терапии неконтролируемой астмы тяжелой степени, метастазирующего рака желудочно-кишечного тракта, системного идиопатического ювенильного артрита у детей и подростков, аутоиммунного нервно-мышечного заболевания (миастении гравис).

Все зарубежные препараты, которые регистрируются в России, должны проходить клинические исследования на ее территории. Исключение делается лишь для лекарств от редких заболеваний и препаратов, применяемых во время пандемий. Итогом принятого решения может стать отставание российского рынка лекарств.

Такое уже случалось, например, с препаратами от гепатита C и муковисцидоза, которые стали доступны россиянам только через пять лет после их регистрации на других рынках. Срок появления инновационных препаратов растянется до бесконечности, то есть отмены санкций против России.

Москва, Зоя Осколкова

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