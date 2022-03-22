Минздрав РФ взял на контроль поставки лекарств

Минздрав России и Росздравнадзор взяли под контроль поставки лекарств в стране. Ведомство напомнило, что аптеки располагают если не оригинальными зарубежными препаратами, то аналогами большинства из них.

«У большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом как российского, так и иностранного производства. Ситуация с поставками лекарств находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора», – цитирует сообщение Минздрава ТАСС.

Недостаток лекарств в аптеках министерство объяснило необоснованным ажиотажем, который привел к сложностям в логистикой. Ряд препаратов не поступает в аптеки по решению производителей, не связанному с санкциями.

«Например, препарат с торговым наименованием «Солу-кортеф» не вводился в гражданский оборот производителем в 2021 и 2022 годах», – пояснили в Минздраве.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев заверил, что новые партии препаратов уже завезены в аптеки. При этом, у дистрибьютеров и аптек имеется полугодовой запас лекарств. В нынешних условиях его даже увеличили, пишут «Известия».

Ранее Минпромторг подсчитал, что запасов большинства жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов в России хватит на срок от 3 до 12 месяцев.

Москва, Наталья Рязанова

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