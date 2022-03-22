Траты россиян на интернет-покупки для здоровья подскочили на 270%

Россияне потратили в интернет-магазинах в первой половине марта на 30% больше по сравнению с февральским показателем. Средний чек на ряд товаров вырос на 27-270%, следует из данных компании Qiwi.

Средний чек интернет-покупок подрос до 1530 рублей, но россияне потратили куда больше на некоторые категории товаров. Так, сумма средней покупки товаров для здоровья выросла на 270% и составила 30817 рублей. Средний чек на товары для дома вырос на 73% (до 14962 рублей), одежды – на 56% (до 9478 рублей), зоотоваров – на 27% (до 11284 рублей).

«Население скупает товары длительного хранения даже по завышенным ценам из-за боязни дефицита», прокомментировал ситуацию коммерческий директор Qiwi Александр Агаков (цитата по «Вести.ру»). По его мнению, некоторые опасения граждан были связаны с уходом с российского рынка ряда брендов. Но многие компании продолжают работу, поэтому ажиотаж уже спадает.

Исследование покупок россиян в интернет-магазинах проводилось с 15 февраля по 14 марта.

Напомним, 49% жителей России озабочены поиском самых выгодных цен. Четыре из десяти россиян готовы сменить магазин в поисках более выгодного предложения.

Москва, Наталья Рязанова

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