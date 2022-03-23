Sharp приостановил поставки продукции в Россию

Японский производитель техники Sharp приостановил поставки своей продукции в Россию.

Решение связано с российской спецоперацией на Украине, говорится в заявлении на сайте компании. «Мы возносим наши молитвы всем жертвам конфликта и искренне желаем скорейшего мирного урегулирования», – отмечается в сообщении. В компании также заявили, что продолжат «внимательно следить за ситуацией».

Sharp выпускает теле- и видеотехнику, аудиосистемы, бытовые приборы, микросхемы и ЖК-дисплеи.

Москва, Наталья Петрова

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