Россельхознадзор выявил систематические нарушение при производстве молочки

За 2021 год Россельхознадзор проверил 30 503 пробы молочной продукции. В 16% из них присутствует фальсификат, нарушения по качественному составу и требованиям по безопасности. Об этом ведомство сообщает в письме, направленном в Минпромторг.

По данным Россельхознадзора, 1 575 проб молока и молочной продукции не соответствовали качественному составу, заявленному производителем, в том числе были фальсифицированы. 617 проб не соответствовали установленным требованиям по показателям безопасности, пишут «Известия».

Полученные результаты говорят о систематической практике фальсификации молочной продукции и введении потребителей в заблуждение, делают вывод в Россельхознадзоре.

По словам экспертов, объем рынка молочной продукции в штучном выражении таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию. К тому же изъятие продукции из оборота затрудняют разветвленная товаропроводящая сеть и обширная география.

Потребителям рекомендовали быть максимально внимательными при покупках молочки и проверять маркировку, чтобы обезопасить себя от опасных товаров. Государству же важно продолжать развивать цифровые инструменты контроля.

Москва, Зоя Осколкова

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