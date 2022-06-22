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Среда, 22 июня 2022, 11:43 мск

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Система маркировки выявила тысячи нарушений при продажах молочной продукции

Система маркировки начала выявлять продажи просроченной молочной продукции. Об этом сообщает оператор системы Центр развития перспективных технологий.

На сегодняшний день система маркировки «Честный знак» зафиксировала 3,5 тысячи компаний-нарушителей, которые допустили 151 тысячу нарушений. Все данные передаются в Роспотребнадзор.

Чаще всего нарушения допускали компании на Кубани – 95 438, затем идут Ярославская (11 509) и Московская (3 122) области, а также Москва (2 525).

В настоящее время специалисты оператора разрабатывают рекомендации для производителей и торговых объектов по совершенствованию требований и процедур контроля качества.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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