Власти выделят еще 2 млрд рублей на перевозки продуктов в регионы

Правительство РФ выделит еще два миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок продукции аграрного сектора. Эта мера поможет без лишних наценок снабдить регионы продуктами, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее власти заложили в бюджет 2,3 млрд рублей на частичный возврат стоимости перевозок. Дополнительные средства помогут увеличить объемы перевозимой по льготным тарифам продукции на миллион тонн.

«Это поможет обеспечить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений, без которых не может обойтись ни одна посевная кампания», – цитирует главу кабмина пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин добавил, что правительство принимает комплексные меры, чтобы не допустить значительного колебания цен на продукты. Субсидии на перевозки помогают сельхозпроизводителям существенно снизить транспортные расходы.

Как сообщал «Новый День», четверть россиян закупились продуктами «на черный день», опасаясь роста цен и проблем с поставками. На российский рынок повлияли западные санкции, введенные в связи с военной операцией России на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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