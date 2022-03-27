российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 27 марта 2022, 10:12 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

«Ашан» отверг призыв Зеленского уйти из России

Продуктовый ритейлер «Ашан» продолжит работу в России в интересах гражданского населения. Об этом заявил гендиректор компании Ив Клод, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского к французскому бизнесу уйти из России.

Бизнесмен счел бесполезными попытки натравливать людей друг на друга. «Самое главное для нас – сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран», – заявил Ив Клод в интервью газете Le Journal du Dimanche (цитата по ТАСС).

«Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», – добавил глава компании, отметив, что готов «принять общественное мнение, которое с нами не согласно».

Гендиректор французского ритейлера подчеркнул, что компания пришла в Россию 20 лет назад и сейчас в ней работают порядка 30 тысяч россиян. По его словам, компания намерена внести «свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей».

Ранее Зеленский в обращении французскому парламенту по видеосвязи призвал французские компании, продолжающие работать в России, прекратить свою деятельность из-за российской военной спецоперации на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

ТЦ в Казани хотят «выселить» ушедшие из России бренды и сдать их магазины в аренду / «Мы не понимаем, как выжить»: российский миллиардер пожаловался на трудную жизнь в Лондоне / Антироссийские санкции вызвали трудности с продовольствием по всему миру / Россияне переходят на кэш: доля операций с наличными превысила 40% впервые за два года / Лукашенко и 22 российских журналиста попали под санкции Австралии / Движение поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки прекратится с 26 марта / Уход иностранных компаний не повлияет на качество жизни половины россиян / Япония расширила санкционный список против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Экономика, Санкции против России,