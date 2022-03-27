«Ашан» отверг призыв Зеленского уйти из России

Продуктовый ритейлер «Ашан» продолжит работу в России в интересах гражданского населения. Об этом заявил гендиректор компании Ив Клод, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского к французскому бизнесу уйти из России.

Бизнесмен счел бесполезными попытки натравливать людей друг на друга. «Самое главное для нас – сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран», – заявил Ив Клод в интервью газете Le Journal du Dimanche (цитата по ТАСС).

«Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», – добавил глава компании, отметив, что готов «принять общественное мнение, которое с нами не согласно».

Гендиректор французского ритейлера подчеркнул, что компания пришла в Россию 20 лет назад и сейчас в ней работают порядка 30 тысяч россиян. По его словам, компания намерена внести «свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей».

Ранее Зеленский в обращении французскому парламенту по видеосвязи призвал французские компании, продолжающие работать в России, прекратить свою деятельность из-за российской военной спецоперации на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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