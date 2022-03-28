Более половины предпринимателей пожаловались на падение продаж

Продажи у 54% опрошенных российских бизнесменов в марте снизились, следует из исследования среднего и малого бизнеса, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовой информации (НАФИ). Поэтому 83%предпринимателей сократили расходы, в том числе, на сотрудников.

В микробизнесе падение объемов продаж отметили 65% опрошенных предпринимателей. Только 16% респондентов отметили, что для их бизнеса ничего не изменилось. Изменений не заметили 37% компаний среднего бизнеса и 22% фирм со стажем выше 10 лет на рынке.

Чтобы выровнять положение, 37% компаний снизили затраты на маркетинг и IT, 16% отказались или сократили арендуемые площади, 15% перевели сотрудников на удаленку. Почти четверть компаний предпочли решать финансовые проблемы за счет сотрудников: 23% порошенных бизнесменов провели сокращение штата. Еще 16% урезали зарплаты, приводит данные «Интерфакс».

Опрос проведен в марте во всех федеральных округах РФ среди 500 представителей малого и среднего бизнеса основных отраслей экономики. Респондентами стали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Напомним, Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на поддержку населения и бизнеса в условиях западных санкций. Для гостиничного и туристического бизнеса обнулен налог на добавленную стоимость, упрощен ввоз товаров на территорию России и таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Москва, Наталья Рязанова

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