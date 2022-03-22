Госдума одобрила второй антикризисный пакет законов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла пакет законопроектов, направленных на поддержку населения и бизнеса в условиях западных санкций. Согласно поправкам, внесенных в Налоговый кодекс, физические лица будут освобождены от уплаты налогов с банковских вкладов, для гостиничного и туристического бизнеса обнулен налог на добавленную стоимость. Вместе с тем отменен повышенный размер пени за просрочку налога в 2022-23 годах.

В рамках второго антикризисного пакета утвержден также законопроект, который предполагает ряд упрощений в регулировании ввоза товаров на территорию России и таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, на шесть лет предоставляется право ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. Также исключается необходимость обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов участниками внешнеэкономической деятельности, осуществляющими такую деятельность менее года.

В то же время Госдума приняла закон о регулировании допуска иностранных лекарств на российский рынок в условиях санкций. «Предлагаемые в законопроекте нормы позволят упростить и ускорить вывод необходимых медикаментов на отечественный рынок, а также минимизировать риски влияния антироссийских санкций на лекарственное обеспечение граждан», – пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Предполагает, что в случае дефицита медикаментов в 2022 году правительство РФ сможет принять решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств. В случае необходимости вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.

Еще один законопроект упрощает процедуру регистрации иностранных компаний в российских специальных административных районах на островах Русский и Октябрьский.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»