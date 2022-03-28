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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 марта 2022, 09:47 мск

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В магазинах Канады убирают с прилавков российские товары

Канадские ритейлеры стали отказываться от товаров российского производства из-за санкций. Об этом сообщает издание Globe and Mail.

Ранее в канадских магазинах уже прекратили продажу водки. Затем в списки неугодных товаров попали все продукты с этикетками «Сделано в России». В частности, с полок исчезли кефир, семечки, квас и зефир в шоколаде.

По словам экономистов, подобные меры не способны навредить российской экономике и несут только символическое значение.

Отказ от товаров из РФ ранее провозглашали и в США. Так несколько американских штатов отказались от продажи российской водки из-за обострения конфликта на Украине. Тогда также отмечалось, что принимаемые меры больше носят символический характер, так как менее 1% водки, потребляемой в США, производится в России.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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