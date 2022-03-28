Россия продлила запрет на вывоз удобрений

Правительство РФ продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза. Ограничение не распространяется на вывоз в ДНР, ЛНР Абхазию и Южную Осетию. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«В России на месяц продлевается временный запрет на вывоз аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза. Теперь он будет действовать до 1 мая 2022 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

В правительстве решение аргументировали тем, что запрет на экспорт аммиачной селитры позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий.

Напомним, запрет на вывоз аммиачной селитры был введен 1 февраля и должен был действовать до 1 апреля.

Москва, Зоя Осколкова

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