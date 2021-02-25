В России могут ввести регулирование цен на удобрения после жалоб фермеров

Министерство сельского хозяйства допускает введение в стране регулирования цен на минеральные удобрения. Об этом заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на онлайн-конференции «Растениеводство на старте посевной».

Ранее российские фермеры заявили, что намерены добиваться экспортных пошлин на минеральные удобрения, если они резко начнут дорожать на внутреннем рынке. Цены на отдельные минудобрения в январе уже выросли на 14%.«Самое распространенное удобрение – аммиачная селитра, рост составил в пределах 7% февраль к январю 2021 года», – уточнил Некрасов.

Представитель министерства добавил, что дефицита минеральных удобрений в настоящее время нет, а их запасы составляют 1,5 млн тонн, что на 300 000 тонн больше, чем в прошлом году.

«Министерство сельского хозяйства не наделено регулирующими функциями по ограничению цен на ресурсы. Если нас поддержат коллеги из ФАС и скажут, что рост цен превышает обоснованный уровень, то, я думаю, мы совместно будем решать вопрос по применению аналогичной регуляторики, которая действует сегодня на рынке сельскохозяйственной продукции», – цитирует Некрасова «Интерфакс».

Стоит отметить, что для сдерживания роста стоимости зерна и масличных культур в этом сельхозсезоне уже были введены пошлины на пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, а также повышены ставки на экспорт подсолнечника и рапса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.02.21

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