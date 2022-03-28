Правительство поможет производителям заморозить цены на хлеб

Правительство РФ вводит мораторий на наценку хлеба, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Производители получат от властей поддержку, чтобы компенсировать рост цен на сырье и материалы.

Зампредседателя правительства напомнила, что из федерального бюджета уже выделено 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий.

«Средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», – считает Абрамченко.

Она призвала регионы скорее распределить субсидии между производителями, чтобы они могли покрыть издержки производства. Это поможет сдержать скачки цен наряду с другими мерами, разработанными кабмином.

«Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня», – добавила вице-премьер. Минпромторгу совместно с торговыми сетями поручено проработать эти меры и представить кабмину конкретные предложения, сообщает пресс-служба правительства.

Цены на продовольственные и промышленные товары резко увеличились на фоне экономических санкций против России. Большинство западных стран ввели ограничения в связи с военной операцией в Донбассе.

Москва, Наталья Рязанова

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