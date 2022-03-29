В России через систему маркировки с начала года выявили 70 млн пачек нелегальных сигарет

С начала текущего года нечистые на руку продавцы пытались ввести в оборот более 70 млн пачек нелегальных сигарет. Выявить недобросовестных торговцев удалось с помощью системы отслеживания маркировки товаров «Честный знак». Об этом рассказали в Центре развития перспективных технологий.

«Система фиксирует и анализирует ряд признаков, по которым мы понимаем, что происходит попытка сбыта нелегальных сигарет. В итоге под видом легальной пачки на руки потребителю выдают товар неизвестного происхождения, либо товар, введенный в оборот с нарушениями», – рассказал «Газете.Ru» представитель Центра, который является оператором системы. По его словам, таких попыток реализации нелегальной продукции через законный бизнес за неполных три месяца 2022 года выявлено более 70 млн.

Наибольшее число нарушений зафиксировано на Кубани – 12,2 млн, затем идет столица – в Москве выявили 7,2 млн попыток, в Ростовской области – 5,7 млн, в Санкт-Петербурге и Иркутской области – 2,9 млн и 2,5 млн соответственно. Нарушения допускали около 40 тысяч компаний – почти каждая четвертая организация, участвующая в обороте табачной продукции и зарегистрированная в системе.

По оценкам специалистов, ущерб российскому бюджету мог бы составить 3,2 млрд рублей – в такую сумму оцениваются акцизные сборы с 70 млн пачек.

Москва, Зоя Осколкова

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