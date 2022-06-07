В табачной отрасли с помощью маркировки выявили нарушений на 16 млрд рублей

С начала 2022 года в табачной отрасли России выявили нарушений на 16,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) – операторе системы маркировки продукции «Честный знак».

За первые пять месяцев текущего года 147 млн пачек сигарет в России пытались продать нелегально. Ущерб российскому бюджету оценивается в 7 млрд рублей, пишет «Газета.Ru».

Всего было выявлено около 40 тысяч компаний, которые продавали товар с нарушениями под видом легальных сигарет. Вся информация о нарушителях передана в контрольно-надзорные органы для последующего разбирательства.

Система маркировки анализирует различные факторы, по которым выявляется продажа нелегальной продукции. Больше всего нарушений было выявлено в части продажи немаркированной продукции и изменении установленных цен.

В России маркировка сигарет была введена с 1 марта 2019 года. С 1 июля 2020 года в стране был запрещен выпуск немаркированного табака.

Москва, Зоя Осколкова

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